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  • 19.06.2019
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'un eşi bacaklarıyla 250 kilo kaldırdı, takipçilerinin ağzını açık bıraktı

Sosyetik kendini aştı. Bacaklarıyla tam 250 kilo yani çeyrek ton kaldırdı. Takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı: Sonra neden Biricik Suden bacağım yok!

Biricik Herkül
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, önceki gün yine spor salonundaydı. 56 yaşında gençlere taş çıkaran , bacak antremanında tam 250 kilo kaldırdı. O anlarda çektirdiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. "Bacak egzersizi beyin sağlığınız için çok önemlidir. Bir araştırmaya göre, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor. Bacakları çalıştıran egzersizler ise yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Videoyu izleyenlerin ağızları ise açık kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Biricik Suden için şu yorumları yaptı:

Antrenmanlarınız altında ezilmekteyiz.
Harikasınız! 44 yaşındayım, motivasyon kaynağımsınız.
Sonra "Neden benim bacağım yok?
Sen inanılmazsın... Tek kelimeyle 'Mükemmelsin...'
Çıtayı yine yükselttiniz.
Biricik Hanım şaka mısınız!
Bu kadına her şey yakışıyor...



92'LİK ANNESİNİ DE SPORA YAZDIRMIŞTI
Biricik Suden, geçen yıl 92 yaşındaki annesi Aliye'yi de spora yazdırmıştı. "Onunla gurur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.



Biricik Suden'in 250 kiloyu rahatça kaldırması takipçilerini şaşırttı.



Ünlü tasarımcının karın bölgesinde 1 gram yağ bulunmuyor.

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