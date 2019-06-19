Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, önceki gün yine spor salonundaydı. 56 yaşında gençlere taş çıkaran Biricik Hanım, bacak antremanında tam 250 kilo kaldırdı. O anlarda çektirdiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. "Bacak egzersizi beyin sağlığınız için çok önemlidir. Bir araştırmaya göre, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor. Bacakları çalıştıran egzersizler ise yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Videoyu izleyenlerin ağızları ise açık kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Biricik Suden için şu yorumları yaptı:
Antrenmanlarınız altında ezilmekteyiz.
Harikasınız! 44 yaşındayım, motivasyon kaynağımsınız.
Sonra "Neden benim Biricik Suden bacağım yok?
Sen inanılmazsın... Tek kelimeyle 'Mükemmelsin...'
Çıtayı yine yükselttiniz.
Biricik Hanım şaka mısınız!
Bu kadına her şey yakışıyor...
92'LİK ANNESİNİ DE SPORA YAZDIRMIŞTI
Biricik Suden, geçen yıl 92 yaşındaki annesi Aliye'yi de spora yazdırmıştı. "Onunla gurur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.
Biricik Suden'in 250 kiloyu rahatça kaldırması takipçilerini şaşırttı.
Ünlü tasarımcının karın bölgesinde 1 gram yağ bulunmuyor.
Antrenmanlarınız altında ezilmekteyiz.
Harikasınız! 44 yaşındayım, motivasyon kaynağımsınız.
Sonra "Neden benim Biricik Suden bacağım yok?
Sen inanılmazsın... Tek kelimeyle 'Mükemmelsin...'
Çıtayı yine yükselttiniz.
Biricik Hanım şaka mısınız!
Bu kadına her şey yakışıyor...
92'LİK ANNESİNİ DE SPORA YAZDIRMIŞTI
Biricik Suden, geçen yıl 92 yaşındaki annesi Aliye'yi de spora yazdırmıştı. "Onunla gurur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.
Biricik Suden'in 250 kiloyu rahatça kaldırması takipçilerini şaşırttı.
Ünlü tasarımcının karın bölgesinde 1 gram yağ bulunmuyor.
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