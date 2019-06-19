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Davete akın

Davete akın
Önceki akşam Çeşme'de kapılarını açan Reges a Luxury Collection Resort & SPA'nın davetine sanat ve sosyetenin ünlü isimleri akın etti. Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali'nin sahne aldığı gecede eski güzeli Özlem Kaymaz ile kızı 2018 ikinci güzeli Tara de Vries, Burak Kut ile eşi Cansen Yeni Kut gibi isimler sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Sali ile Kut, gecede keyifli bir düete de imza attı.




Kardelen Acar - Nastassia Coşkunseven




Ahu - Süleyman Orakçıoğlu ve kızları




Bahar Tangır ile Gökhan Çarmıklı




Nil-Burak Uyguner ve kızları




Tara de Vries


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