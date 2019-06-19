Davete akın

Önceki akşam Çeşme'de kapılarını açan Reges a Luxury Collection Resort & SPA'nın davetine sanat ve sosyetenin ünlü isimleri akın etti. Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali'nin sahne aldığı gecede Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ile kızı Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara de Vries, Burak Kut ile eşi Cansen Yeni Kut gibi isimler sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Sali ile Kut, gecede keyifli bir düete de imza attı.
Kardelen Acar - Nastassia Coşkunseven
Ahu - Süleyman Orakçıoğlu ve kızları
Bahar Tangır ile Gökhan Çarmıklı
Nil-Burak Uyguner ve kızları
Tara de Vries
Kardelen Acar - Nastassia Coşkunseven
Ahu - Süleyman Orakçıoğlu ve kızları
Bahar Tangır ile Gökhan Çarmıklı
Nil-Burak Uyguner ve kızları
Tara de Vries
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