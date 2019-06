şarkıcı'in 'It's My Party'turnesi kapsamında'da vereceği konseresayılı günler kaldı...6 Ağustos'ta'de yapılacak olanmüthiş konserin biletleri öncesatıldı. Ancaktalep patlaması yaşanıncafiyatlar da otomatikman arttı.Biletler önce 2'den 3'e sonrada 3'ten 4'e ardından da4'tençıktı.Popun Kraliçesi'ni locadan izlemek isteyenler ise kesenin ağzını açtı. Locaların'dan (135 bin lira) satıldığı açıklandı. Localardan birini ise dünyaca ünlü bir işadamı satın aldı. İddialara göre o kişi'ti. Buna göre Rus milyarder in ricası üzerine bu bilgi sır gibi saklandı. Yine iddialara göre; Abramoviç'in merakla beklenen konsere işadamı dostlarını götüreceği konuşuluyor.Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı. Localarda boy gösterecek isimler ise şimdiden merak uyandırdı.