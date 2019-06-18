ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in 'It's My Party' turnesi kapsamında Antalya'da vereceği konsere sayılı günler kaldı... 6 Ağustos'ta Regnum Carya Otel'de yapılacak olan müthiş konserin biletleri önce 2 bin liradan satıldı. Ancak talep patlaması yaşanınca fiyatlar da otomatikman arttı. Biletler önce 2'den 3'e sonra da 3'ten 4'e ardından da 4'ten 7 bin liraya çıktı.
YATLA GELECEKLER
Popun Kraliçesi'ni locadan izlemek isteyenler ise kesenin ağzını açtı. Locaların 20 bin euro'dan (135 bin lira) satıldığı açıklandı. Localardan birini ise dünyaca ünlü bir işadamı satın aldı. İddialara göre o kişi Roman Abramoviç'ti. Buna göre Rus milyarderin ricası üzerine bu bilgi sır gibi saklandı. Yine iddialara göre; Abramoviç'in merakla beklenen konsere işadamı dostlarını götüreceği konuşuluyor. Konser ekibinin Antalya'ya özel bir yatla gelmesi bekleniyor.
LOCANIN KONUKLARI MERAK KONUSU
Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı. Localarda boy gösterecek isimler ise şimdiden merak uyandırdı.
YATLA GELECEKLER
Popun Kraliçesi'ni locadan izlemek isteyenler ise kesenin ağzını açtı. Locaların 20 bin euro'dan (135 bin lira) satıldığı açıklandı. Localardan birini ise dünyaca ünlü bir işadamı satın aldı. İddialara göre o kişi Roman Abramoviç'ti. Buna göre Rus milyarderin ricası üzerine bu bilgi sır gibi saklandı. Yine iddialara göre; Abramoviç'in merakla beklenen konsere işadamı dostlarını götüreceği konuşuluyor. Konser ekibinin Antalya'ya özel bir yatla gelmesi bekleniyor.
LOCANIN KONUKLARI MERAK KONUSU
Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı. Localarda boy gösterecek isimler ise şimdiden merak uyandırdı.
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