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  • 17.06.2019
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'in kas şovuna eşi şarkıcı dert yandı

Sosyetik tasarımcı , sosyal medya hesabında yine kas şovu yaptı. Hayranlarından birisi de fotoğrafının altına, “Kaslar kadınlarda hiç hoş durmuyor maalesef” diye yazdı. Şarkıcı da bu yorumu beğenerek, eşinin kaslarından dert yandı...

Mazhar 'Kas'ıldı

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden, 56 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkardı... , genç görüntüsünü; spor ve sağlıklı beslenmeyle korumayı başardı. Dönem dönem de gençlik iksirini takipçileriyle paylaştı. Bitki köklerinden elde edilen özel karışım tentür içtiğini açıkladı.

41 SET MEKİK ÇEKTİ
Yakın bir tarihte de annesi Aliye Suden'i (91) spora yazdıran Biricik Hanım, geçtiğimiz günlerde spor sonrası çektirdiği fotoğrafını 'da "41. set sonu" notuyla paylaştı. 'in karın kaslarıyla şov yaptığı kare; yüzlerce yorum, binlerce de beğeni aldı. O yorumlardan birinde ise şöyle yazmaktaydı: "Kaslar kadınlarda hiç hoş durmuyor maalesef..." Fotoğraf hakkında yazılanları okuyan Mazhar Alanson ise bu yorumu beğenerek, eşinin kaslı vücudundan dert yandı. Biricik Hanım'a dolaylı yoldan mesaj yolladı...



Fit görüntüsünden ödün vermeyen Biricik Suden, her gün spor yapıyor. Yağlarını yakarken, su şişesini elden bırakmıyor.
Mazhar Alanson ve Biricik Suden çifti, 2003 yılında dünyaevine girmişti.

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