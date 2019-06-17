Eski model Deniz Akkaya, önceki gün sosyal medyadaki bir paylaşımla küplere bindi. Akkaya, Bilecik'teki bir petshop'ta su kaplumbağalarının boyanarak satılmasına şu sözlerle isyan etti:





"Vicdan… Mühim meseledir. Kaplumbağaları bu şekilde satan vicdansızın suç ortağı net satın alandır!" Masum hayvanları eğlence malzemesi yapan petshop'a öfke kusan Akkaya'ya destek mesajları yağdı.