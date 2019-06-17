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  • 17.06.2019
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, kaplumbağaların kabuklarını boyayıp satan petshop’u ifşa etti

, kaplumbağaların kabuklarını boyayıp satan petshop’u ifşa edip sorumlulara ateş püskürdü.

Deniz köpürdü

Eski model Deniz Akkaya, önceki gün sosyal medyadaki bir paylaşımla küplere bindi. Akkaya, Bilecik'teki bir petshop'ta su kaplumbağalarının boyanarak satılmasına şu sözlerle isyan etti:



"Vicdan… Mühim meseledir. Kaplumbağaları bu şekilde satan vicdansızın suç ortağı net satın alandır!" Masum hayvanları eğlence malzemesi yapan petshop'a öfke kusan Akkaya'ya destek mesajları yağdı.

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