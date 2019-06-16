Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la Nisan'dan beri aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, iyice aileye girdi. Vatani görevini yapmak için geçtiğimiz gün Çorum'daki birliğine teslim olan ünlü futbolcu, aşkını ablası Şermin Özyakup'a emanet etti. Ege'de baş başa keyif süren gelin ile görümcenin tatili, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Gelin ile görümcenin önceki gün havuzlu villadan arka arkaya yaptıkları paylaşımlar gözden kaçmadı.





Şu sıralar takım arkadaşı Necip Uysal ile bedelli askerlik görevini yapan Özyakup'un aşkını ablasına emanet etmesi de ilişkinin evliliğe gittiğini kanıtladı.







DÜĞÜN YAKINDA…

Her ikisi de Hollanda doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da Avrupa'da yaşayan ailelerini tanıştırmıştı. Bu arada ilişkilerini resmiyete taşıyan ünlü çiftin, Özyakup askerden döner dönmez aile arasında yüzük takacağı ve yaz sonu da nikah masasına oturacağı konuşulanlar arasında…







Müstakbel görümcesiyle tatil yapan Pamuk, abla Özyakup'la aynı villadan böyle paylaşım yaptı.







Abla Özyakup, Pamuk gibi karpuz şeklindeki deniz yatağını Instagram'da paylaştı.