Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.06.2019
  • Gazete

- çifti nikahlarını hamburgercide kutladı

Oyuncu , Galatasaraylı basketbolcu ’le önceki gün ’da evlendi. Çift, nikahı da hamburgercide kutladı…

Hamburgercide nikah yemeği
Jet hızıyla evlilik kararı alan Müge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün İspanya'da muratlarına erdi. 'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen ikili, daha sonra soluğu hamburgercide aldı.



Kutlama yemeğini hamburgercide yiyen çift, nikahlarına geç kaldıklarını da açıklayarak şaşırttı. Nikahlarına Türkiye'den kimseyi davet etmeyen ikili, yaptıkları renkli paylaşımlarla da evlendiklerini duyurup güzel haberi verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMüge Boz-Caner Erdeniz çifti nikahlarını hamburgercide kutladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri