Jet hızıyla evlilik kararı alan Müge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün İspanya'da muratlarına erdi. Barcelona'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen ikili, daha sonra soluğu hamburgercide aldı.
Kutlama yemeğini hamburgercide yiyen çift, nikahlarına geç kaldıklarını da açıklayarak şaşırttı. Nikahlarına Türkiye'den kimseyi davet etmeyen ikili, yaptıkları renkli paylaşımlarla da evlendiklerini duyurup güzel haberi verdi.
Kutlama yemeğini hamburgercide yiyen çift, nikahlarına geç kaldıklarını da açıklayarak şaşırttı. Nikahlarına Türkiye'den kimseyi davet etmeyen ikili, yaptıkları renkli paylaşımlarla da evlendiklerini duyurup güzel haberi verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.