Hayatlarını 7 Haziran'daki görkemli düğünle birleştiren Mesut Özil ile Amine Gülşe'den evlilik sonrası ilk paylaşım geldi. Boğaz'daki Four Seasons Otel'de dünyaevine giren ikili, balayında verdikleri romantik pozu takipçileriyle paylaştı. Çiçeği burnunda evli çiftin birbirlerinin gözlerinde kaybolduğu anlar beğeni rekoru kırdı.
- Saklambaç
- 16.06.2019
- Gazete
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