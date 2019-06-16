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  • 16.06.2019
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ile 'den evlilik sonrası ilk paylaşım

Balayı kumruları
Hayatlarını 7 Haziran'daki görkemli düğünle birleştiren ile 'den evlilik sonrası ilk paylaşım geldi. Boğaz'daki Four Seasons Otel'de dünyaevine giren ikili, balayında verdikleri romantik pozu takipçileriyle paylaştı. Çiçeği burnunda evli çiftin birbirlerinin gözlerinde kaybolduğu anlar beğeni rekoru kırdı.

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