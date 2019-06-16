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  • 16.06.2019
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Kourtney Kardashian ticaretine girdi! 'den destek geldi...

Amerikalı şov yıldızı ’ın kardeşi Kourtney, tatile çıkacaklar için hazırladığı valizlere Türk ini ekledi. Model da üvey ablasının tatil paketini tanıtıp, peştamalden bahsetti.

Peştamal modası
Türk hamam kültüründe yer alan , dünya genelinde plaj modası haline geldi. Bir süre önce açıklama yapan üreticiler, "Kilosunu 10 doların üzerinde satıyoruz" dedi. Bu trendi aklının bir köşesine yazan Amerikalı ünlü magazin yıldızı 'ın kardeşi Kourtney Kardashian da bir süre önce ticarete girdi.



Ünlü bir markayla birlikte tatile çıkacaklar için valiz hazırlayan Kourtney, çantanın içine Türk peştamalini de ekledi. Sonra da hazırladığı bir valizi kardeşi 'a gönderdi. Seksi model de kendisine gelen tatil paketinin görüntülerini sosyal medya hesabına yükledi. Üvey ablasına destek verdi.

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