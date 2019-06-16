Türk hamam kültüründe yer alan peştamal, dünya genelinde plaj modası haline geldi. Bir süre önce açıklama yapan üreticiler, "Kilosunu 10 doların üzerinde satıyoruz" dedi. Bu trendi aklının bir köşesine yazan Amerikalı ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian da bir süre önce ticarete girdi.
Ünlü bir markayla birlikte tatile çıkacaklar için valiz hazırlayan Kourtney, çantanın içine Türk peştamalini de ekledi. Sonra da hazırladığı bir valizi kardeşi Kendall Jenner'a gönderdi. Seksi model de kendisine gelen tatil paketinin görüntülerini sosyal medya hesabına yükledi. Üvey ablasına destek verdi.
Ünlü bir markayla birlikte tatile çıkacaklar için valiz hazırlayan Kourtney, çantanın içine Türk peştamalini de ekledi. Sonra da hazırladığı bir valizi kardeşi Kendall Jenner'a gönderdi. Seksi model de kendisine gelen tatil paketinin görüntülerini sosyal medya hesabına yükledi. Üvey ablasına destek verdi.
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