Son yıllarda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışan ünlü isimler arasına Zeynep Sever Demirel de eklendi. Bir süredir eşi Volkan Demirel ve kızları Yade ile Yeda ile Göcek'te tatilde olan güzel yenge, önceki gün lüks yatlarıyla çevredeki koyları gezdi.
HAKLI İSYAN...
Birçok ünlü ismin aksine her yazını Türkiye'de tatil yaparak geçiren Zeynep Sever Demirel, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Girdikleri her koyun çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören güzel yenge, tarihi duvarlara yazılan isimlerin ise fotoğrafını çekip Instagram'da paylaştı.
TEMİZLİK YAPTILAR
"Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahip olup, bu kadar kıymetini bilmeyen başka bir millet var mı acaba?" diyen Zeynep Sever Demirel, herkesi bu konuda duyarlı omaya çağırdı. Bu arada güzel yengenin, Fenerbahçeli kaleci eşi Volkan Demirel'le yattan inip karada biriken çöp yığınlarının bir kısmını da temizlemeye çalıştığı öğrenildi.
"Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahip olup, bu kadar kıymetini bilmeyen bir başka millet var mı acaba? Sağdaki soldaki çöpleri söylemiyorum bile. Allah aşkına ya ne oluyor bunu yapınca?"
HAKLI İSYAN...
Birçok ünlü ismin aksine her yazını Türkiye'de tatil yaparak geçiren Zeynep Sever Demirel, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Girdikleri her koyun çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören güzel yenge, tarihi duvarlara yazılan isimlerin ise fotoğrafını çekip Instagram'da paylaştı.
TEMİZLİK YAPTILAR
"Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahip olup, bu kadar kıymetini bilmeyen başka bir millet var mı acaba?" diyen Zeynep Sever Demirel, herkesi bu konuda duyarlı omaya çağırdı. Bu arada güzel yengenin, Fenerbahçeli kaleci eşi Volkan Demirel'le yattan inip karada biriken çöp yığınlarının bir kısmını da temizlemeye çalıştığı öğrenildi.
"Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahip olup, bu kadar kıymetini bilmeyen bir başka millet var mı acaba? Sağdaki soldaki çöpleri söylemiyorum bile. Allah aşkına ya ne oluyor bunu yapınca?"
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