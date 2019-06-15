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  • 15.06.2019
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oğluyla birlikte ilk kez tatil yapacak

, bu yaz oğluyla ilk kez tatil yapacak. Akın, ‘ ilk kez denizle tanışacağı için çok mutluyum’ dedi.

Tatlı heyecan
2018 Kasım'da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın için bu yaz çok farklı... Bu yaz ilk kez eşi Atakan Koru ve bebeğiyle tatile gideceğini söyleyen Akın, şöyle dedi: "Demir'in de aramızda oluğu ilk tatilimiz olacağı için bizim için çok özel olacak. Oğlumuz ilk kez denizle tanışacak. Onun için de çok mutluyuz."

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