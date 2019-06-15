2018 Kasım'da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın için bu yaz çok farklı... Bu yaz ilk kez eşi Atakan Koru ve bebeğiyle tatile gideceğini söyleyen Akın, şöyle dedi: "Demir'in de aramızda oluğu ilk tatilimiz olacağı için bizim için çok özel olacak. Oğlumuz ilk kez denizle tanışacak. Onun için de çok mutluyuz."
- Saklambaç
- 15.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.