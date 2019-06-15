Türk futbolcu Mesut Özil ile güzel oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da görkemli bir düğünle evlendi. İstanbul Boğazı'nın gözde otellerinden Four Seasons Hotel Bosphorus'taki düğün Avrupa medyasının manşetlerini süsledi. Özil'in eski sevgilisi Alman şarkıcı Mandy Capristo, ilginç açıklamalarda bulundu.
Capristo, "Mesut hayatımda tanıdığım en harika insan. Bu yüzden onun mutlu bir aile kurmasını çok isterim. Kalbine göre sonsuza dek mutlu olabileceği birini bulduğu için çok sevindim, Beni 2 yıllık ilişkimizde hep mutlu etti ve ben de bu yüzden onun mutluluğunu kalpten istiyorum. Eşi mi güzel yoksa siz mi sorusuna da gülerek şöyle yanıt verdi. Bu konuda zaten her şey ortada. Kendisi tescilli bir güzel. Mesut gibi onun da kalbinin de çok güzel olduğuna inanıyorum. Umarım sonsuza dek mutlu olurlar" dedi.
Capristo, "Mesut hayatımda tanıdığım en harika insan. Bu yüzden onun mutlu bir aile kurmasını çok isterim. Kalbine göre sonsuza dek mutlu olabileceği birini bulduğu için çok sevindim, Beni 2 yıllık ilişkimizde hep mutlu etti ve ben de bu yüzden onun mutluluğunu kalpten istiyorum. Eşi mi güzel yoksa siz mi sorusuna da gülerek şöyle yanıt verdi. Bu konuda zaten her şey ortada. Kendisi tescilli bir güzel. Mesut gibi onun da kalbinin de çok güzel olduğuna inanıyorum. Umarım sonsuza dek mutlu olurlar" dedi.
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