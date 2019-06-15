Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.06.2019
  • Gazete

Amine Gülşe ile evlenen 'e 'dan övgüler

’in Türk yıldızı ’in Alman şarkıcı , çok özel açıklamalar yaptı: Umarım sonsuza dek mutlu olurlar. Mesut hayatımda tanıdığım en harika insan...

Mesut özeldir
Türk futbolcu ile güzel oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da görkemli bir düğünle evlendi. 'nın gözde otellerinden 'taki düğün Avrupa medyasının manşetlerini süsledi. Özil'in Alman şarkıcı , ilginç açıklamalarda bulundu.



Capristo, "Mesut hayatımda tanıdığım en harika insan. Bu yüzden onun mutlu bir aile kurmasını çok isterim. Kalbine göre sonsuza dek mutlu olabileceği birini bulduğu için çok sevindim, Beni 2 yıllık ilişkimizde hep mutlu etti ve ben de bu yüzden onun mutluluğunu kalpten istiyorum. Eşi mi güzel yoksa siz mi sorusuna da gülerek şöyle yanıt verdi. Bu konuda zaten her şey ortada. Kendisi tescilli bir güzel. Mesut gibi onun da kalbinin de çok güzel olduğuna inanıyorum. Umarım sonsuza dek mutlu olurlar" dedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAmine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'e eski sevgilisi Mandy Capristo'dan övgüler
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri