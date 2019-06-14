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  • 14.06.2019
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ile ilişkilerine nokta koydu

Geçen yılın sürpriz aşıkları ile , ilişkilerine sessiz sedasız nokta koydu.

Sürpriz aşka nokta
'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile Ece Yosmaoğlu cephesinde şok gelişme! Üç kızının babası Ozan Doğulu ile 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Yosmaoğlu, mutluluğu kendinden 25 yaş büyük Bilgili'de bulmuştu. İkilinin Kasım 2018'de başlayan aşkları, yine sürpriz bir şekilde bitti. 31 yaşındaki genç kadının, 'da İngilizce şu sözleri paylaşması ilişkiyi ihanetin bitirdiği iddiasını akıllara getirdi:



SİLDİLER!..
"Onların kendi bilinçsizliklerinin kurbanı olduğunun farkına vardığınızda ne sinirlenirsiniz ne de üzülürsünüz." Bu arada , takip listesini sıfırlarken Bilgili de genç kadını takipten çıkardı.

ŞOK İDDİA!
Üç çocuk annesi Yosmaoğlu'nun Şubat ayında Bilgili'den 1 buçuk aylık hamile olduğu ve bebeğin Ekim 2019'da dünyaya geleceği iddia edilmişti.



Bilgili, dün 'da tek başına görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL

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