Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki gün sosyal medyaya damga vurdu. Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan 22 yaşındaki genç kız, mayolu fotoğrafını paylaşıp cesaretini gözler önüne serdi...
SEVİMLİ DOSTLUK
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, önceki gün uğradığı çiftlikte keyifli anlar yaşadı. Samyeli, kucağına aldığı sevimli bir keçiyle bu pozu verdi.
SEVİMLİ DOSTLUK
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, önceki gün uğradığı çiftlikte keyifli anlar yaşadı. Samyeli, kucağına aldığı sevimli bir keçiyle bu pozu verdi.
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