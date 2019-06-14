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  • 14.06.2019
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, 'da güvercin beslemeye başladı

Yıldız topçu , ’daki spor kompleksinin çatısında güvercin beslemeye başladı. Hayranları, “ her yerde Türk” yorumunu yaptı...

Kuşçu Hakan!

Milanlı Hakan Çalhanoğlu, geleneğini Avrupa'ya da taşıdı... 'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen yıldız cu, yıllar önce örnek bir davranışa imza attı. Doğduğu kentte futbol oynayan çocuklar için spor kompleksi yaptırdı. İzlanda maçından sonra da soluğu doğduğu şehirde aldı. Ayağının tozuyla spor kompleksine giden oyuncu, burada çektiğini görüntüleri 'da paylaştı. Çalhanoğlu'nun çatıda güvercinler için bir kümes yaptırdığı ortaya çıktı.



Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Türk her yerde Türk... Kaça satıyorsun abi... İlgilenirsen bende güzel taklacılar var" şeklinde yorumlar yaptı.




Gurbetçi ailelerin çocukları bu tesiste futbol öğreniyor.



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