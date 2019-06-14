Milanlı Hakan Çalhanoğlu, Türk geleneğini Avrupa'ya da taşıdı... Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, yıllar önce örnek bir davranışa imza attı. Doğduğu kentte futbol oynayan çocuklar için spor kompleksi yaptırdı. İzlanda maçından sonra da soluğu doğduğu şehirde aldı. Ayağının tozuyla spor kompleksine giden oyuncu, burada çektiğini görüntüleri Instagram'da paylaştı. Çalhanoğlu'nun çatıda güvercinler için bir kümes yaptırdığı ortaya çıktı.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Türk her yerde Türk... Kaça satıyorsun abi... İlgilenirsen bende güzel taklacılar var" şeklinde yorumlar yaptı.
Gurbetçi ailelerin çocukları bu tesiste futbol öğreniyor.
- Saklambaç
- 14.06.2019
- Gazete
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da güvercin beslemeye başladı
Yıldız topçu Hakan Çalhanoğlu, Almanya’daki spor kompleksinin çatısında güvercin beslemeye başladı. Hayranları, “Türk her yerde Türk” yorumunu yaptı...
Milanlı Hakan Çalhanoğlu, Türk geleneğini Avrupa'ya da taşıdı... Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, yıllar önce örnek bir davranışa imza attı. Doğduğu kentte futbol oynayan çocuklar için spor kompleksi yaptırdı. İzlanda maçından sonra da soluğu doğduğu şehirde aldı. Ayağının tozuyla spor kompleksine giden oyuncu, burada çektiğini görüntüleri Instagram'da paylaştı. Çalhanoğlu'nun çatıda güvercinler için bir kümes yaptırdığı ortaya çıktı.
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