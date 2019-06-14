Amerika'da geçtiğimiz 9 Haziran'da Brooklyn Belediyesi'nin önündeki Clomubus Park'ta 4 binden fazla kişinin katılımıyla Amerika Türk Günü yapıldı. Etkinliğe; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Milletvekilleri Mevlüt Ahmet Yıldız ve Mevlüt Karakakaya, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş katıldı. Mustafa Sandal'ın konser verdiği, TSK Mehteran Birliği'nin büyük ilgi gören bir gösteri yaptığı etkinlikte, TRT'de yayınlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi filmin maskotları da sahne aldı. Misafirlere Türk Kahvesi Derneği tarafından Türk kahvesi ikram edildi. Türk Günü'nde açılış konuşmasını yapan Serdar Kılıç, "Bugünün amacı; Türk kültürünü Amerikan toplumuna doğru şekilde ve layıkıyla tanıtabilmektir" dedi.
Mustafa Sandal, New York'ta sevgi seliyle karşılaştı. "Araba" şarkısını ezbere bilen ABD'li polisler Musti'ye eşlik etti.
Etkinliğe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşi İlknur Gül de katıldı.
Mustafa Sandal, New York'ta sevgi seliyle karşılaştı. "Araba" şarkısını ezbere bilen ABD'li polisler Musti'ye eşlik etti.
Etkinliğe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşi İlknur Gül de katıldı.
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