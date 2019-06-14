Bodrum plajlarındaki kazık fiyatlar, kahvaltı keyfine de sıçradı. Sosyetenin uğrak yeri olan Mandarin Oriental Bodrum'daki Blue Beach Club'ın menüsüne giren sucuklu yumurta, uçuk fiyatıyla cep yaktı. 16 euro yani 105 TL'den satışa sunulan sucuklu yumurta, Bodrum'un kazık fiyatlı lahmacununu solladı.
Ortalama 20 TL'ye satılan sucuklu yumurtaya 5 kat fiyat biçilmesi "Pes!" dedirtti. Menüdeki lahmacun ise 10 euro yani 65 TL'den satılıyor. Kıymalı ve kuşbaşılı pideye 18 euro (119 TL) fiyat biçen işletmeciler, Adana kebabı 26 euro yani 170 TL'den sattı. Bir top Maraş dondurması tercih eden tatilcileri, 5 euro yani 33 TL'lik fiyatı görünce ateş basması ise içten bile değil!..
Işıl Reçber de yazı ailesiyle Mandarin Oriental Bodrum'daki lüks villalarında geçiriyor.
Ortalama 20 TL'ye satılan sucuklu yumurtaya 5 kat fiyat biçilmesi "Pes!" dedirtti. Menüdeki lahmacun ise 10 euro yani 65 TL'den satılıyor. Kıymalı ve kuşbaşılı pideye 18 euro (119 TL) fiyat biçen işletmeciler, Adana kebabı 26 euro yani 170 TL'den sattı. Bir top Maraş dondurması tercih eden tatilcileri, 5 euro yani 33 TL'lik fiyatı görünce ateş basması ise içten bile değil!..
Işıl Reçber de yazı ailesiyle Mandarin Oriental Bodrum'daki lüks villalarında geçiriyor.
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