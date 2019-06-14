Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.06.2019
  • Gazete

plajlarında fiyatları dudak uçuklattı!

’da lahmacunun liste başı olduğu kazık menüye da eklendi. Kahvaltı keyfinin olmazsa olmazı, 'ndaki lüks bir Beach'te 16 euro yani 105 TL!

Kazıklı yumurta
Bodrum plajlarındaki kazık fiyatlar, kahvaltı keyfine de sıçradı. Sosyetenin uğrak yeri olan 'daki Blue Beach Club'ın menüsüne giren , uçuk fiyatıyla cep yaktı. 16 euro yani 105 TL'den satışa sunulan sucuklu yumurta, Bodrum'un kazık fiyatlı lahmacununu solladı.



Ortalama 20 TL'ye satılan sucuklu yumurtaya 5 kat fiyat biçilmesi "Pes!" dedirtti. Menüdeki lahmacun ise 10 euro yani 65 TL'den satılıyor. Kıymalı ve kuşbaşılı pideye 18 euro (119 TL) fiyat biçen işletmeciler, kebabı 26 euro yani 170 TL'den sattı. Bir top Maraş dondurması tercih eden tatilcileri, 5 euro yani 33 TL'lik fiyatı görünce ateş basması ise içten bile değil!..



de yazı ailesiyle Mandarin Oriental Bodrum'daki lüks villalarında geçiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBodrum plajlarında sucuklu yumurta fiyatları dudak uçuklattı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri