ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kırandizisi, geçtiğimiz haftalarda nefes kesen bir sezon finali yaptı. Dizidekarakterini canlandıranise vatani görevini yerine getirmek için önceki gün birliğine teslim oldu. Bedelli askerlik hakkını kullanan oyuncuya annesieşlik etti. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları ise sosyal medya hesaplarından şu yorumlarda bulundu: "......"Birbirlerine uzun uzun sarılan anneoğul hatıra fotoğrafı çektirdi.