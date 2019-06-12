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  • 12.06.2019
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'nin Miran'ı birliğine teslim oldu

Reyting rekorları kıran ’nin başrolü , ’deki birliğine teslim oldu. Yakışıklı oyuncuyu annesi uğurladı.

Birliğe 'Akın'
ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisi, geçtiğimiz haftalarda nefes kesen bir sezon finali yaptı. Dizide Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü ise vatani görevini yerine getirmek için önceki gün birliğine teslim oldu. Bedelli askerlik hakkını kullanan oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları ise sosyal medya hesaplarından şu yorumlarda bulundu: "Yolun açık olsun Akın Bey... Şu yaz hemen bitsin, Akın askerden gelsin, dizi de kaldığı yerden devam etsin... Adam her haliyle yakışıklı yahu..."



Birbirlerine uzun uzun sarılan anneoğul hatıra fotoğrafı çektirdi.

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