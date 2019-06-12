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  • 12.06.2019
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: Yakında velayet benim

Kızına bakmadığı iddiasıyla eski aşkı tarafından mahkemeye verilen , ‘Yakında velayet benim’ dedi.

Savaş bitiyor
Geçtiğimiz yıl kızının sağlığıyla ilgilenmediği iddiasıyla eski aşkı tarafından dava açılan Ceren Hindistan, önceki gün Bebek'teydi.



Kızı Arya'nın iyileştiğini söyleyen güzel oyuncu, "Velayetle ilgili dava da biter bitmez, kızımla tatile çıkacağım" dedi.




Aydın HAMZA

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