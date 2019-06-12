Geçtiğimiz yıl kızının sağlığıyla ilgilenmediği iddiasıyla eski aşkı tarafından dava açılan Ceren Hindistan, önceki gün Bebek'teydi.
Kızı Arya'nın iyileştiğini söyleyen güzel oyuncu, "Velayetle ilgili dava da biter bitmez, kızımla tatile çıkacağım" dedi.
Aydın HAMZA
Kızı Arya'nın iyileştiğini söyleyen güzel oyuncu, "Velayetle ilgili dava da biter bitmez, kızımla tatile çıkacağım" dedi.
Aydın HAMZA
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