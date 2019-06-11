Zeynep deniz 'Sever'

Ünlü kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bu yaz da gelenek bozmuyor. Ailesiyle çıktığı tatilde lüks tekneleriyle Ege koylarını gezen güzel yenge, çocuklar gibi eğleniyor. Önceki gün de deniz keyfi yapan Zeynep Sever Demirel, kızlarının dev deniz simidinde böyle poz verdi.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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