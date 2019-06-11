oyuncuiletakımınınasıllıfutbolcusu, geçen hafta'daevlendi. Mutlu çift, dün sosyalmedya hesaplarından yaptıklarıpaylaşımda; kendilerini yalnızbırakmayan herkese teşekkür etti.Ortak mesajda şu ifadelere yer verildi:"Hayatımızın en önemli gününü geride bıraktık, hepinizin vesilesiyle o gün hayatımızın en güzeli oldu. Düğünümüzde birlikte edindiğimiz ve her zaman hatırlayacağımız birçok anılar için minnettarız. İlk olarak bizi bu özel günde yalnız bırakmayan ailelerimize ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Bu güzel organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkür ederiz ve tabi ki bize binlerce tebrik mesajları gönderen sevenlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca dilediğimiz gibivakfı ile tüm dünyada çocuklara ameliyatlarla yardım eden herkese teşekkür ederiz.