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  • 11.06.2019
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ve ortak mesaj yayınladı: Sevmek lütuftur sevilmek saadet

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ve ortak mesaj yayınladı: Çocuklara yardım eden herkese teşekkür ederiz. Sevmek bir lütuftur, sevilmek ise saadettir.

Sevmek lütuftur sevilmek saadet
Güzel oyuncu Amine Gülşe ile Arsenal takımının Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, geçen hafta İstanbul'da evlendi. Mutlu çift, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda; kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Ortak mesajda şu ifadelere yer verildi:



'MİNNETTARIZ...'
"Hayatımızın en önemli gününü geride bıraktık, hepinizin vesilesiyle o gün hayatımızın en güzeli oldu. Düğünümüzde birlikte edindiğimiz ve her zaman hatırlayacağımız birçok anılar için minnettarız. İlk olarak bizi bu özel günde yalnız bırakmayan ailelerimize ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Bu güzel organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkür ederiz ve tabi ki bize binlerce tebrik mesajları gönderen sevenlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca dilediğimiz gibi BigShoe vakfı ile tüm dünyada çocuklara ameliyatlarla yardım eden herkese teşekkür ederiz. Sevmek bir lütuftur, sevilmek ise saadettir. Teşekkürler..."

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