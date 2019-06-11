Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD'li oyuncu Tom Cruise'a meydan okudu! ABD'de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting Şampiyonası'nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen Bieber, "Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" diye konuştu. İrlandalı şampiyon McGregor ise maçın masraflarını karşılayacağını duyurdu...
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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