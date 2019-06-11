Dünyaca ünlü aktör George Clooney (58) ile insan hakları avukatı Amal Clooney (41), altı yıl önce tanıştı. İyi anlaşan ikili, kısa bir süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 2017 yılında ise ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Yakın bir tarihte de ikilinin artık anlaşamadığı ve evliliğin biteceğine dair haberler yapıldı. Ancak yakışıklı oyuncu, geçtiğimi günlerde verdiği röportajda bu iddiaları yalanlayıp, mutlu bir evliliğin sırlarını anlattı: "İkizlerin zekası kesinlikle annelerine benziyor. Amal'ın çok meşgul olduğu dönemler oluyor. Bu yüzden birbirimize ve çocuklarımıza vakit ayırmak için akşam 9'dan sabah 8'e kadar telefonlarımızı kapatıyoruz. Evliliğimizde ortak kararlar alıyoruz. Diğer çiftler de bu şekilde mutluluğu elde edebilir..."