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  • 10.06.2019
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Sadece işime aşıkmışım

Sadece işime aşıkmışım
Türk popunun kraliçesi olarak adlandırılan Hande Yener, "Kuş" isimli yeni single çalışmasını önceki gece Kıbrıs Girne'deki Chamada Club'te gerçekleşirdi. Yaklaşık iki ay önce model sevgilisi Ümit Cem Şenol'dan ayrılan popçu, bu konu hakkında "Bizim ayrılığımız iki ayı buldu. Ben kendimi sadece işime adadım. Anladım ki ben sadece işime aşıkmışım" dedi...

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