ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile Bodrum sezonunu açtı. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ikili, kaldıkları otelde böyle poz verdi. Sevilen çifte takipçilerinden "Bodrum'un çifte kumruları" yorumları yağdı.