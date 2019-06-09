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  • 09.06.2019
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ile Amine Gülşe’nin düğününe yıldızlar akın etti

Özil ile Gülşe’nin düğün töreni, adeta yıldızlar karmasına dönüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi ’ın şahit olduğu törene, ünlüler akın etti.

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