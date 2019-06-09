Özil ile Gülşe’nin düğün töreni, adeta yıldızlar karmasına dönüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın şahit olduğu törene, ünlüler akın etti. Arsenalli yıldız Sead Kolasinac da eşiyle İstanbul'daki düğündeydi. Burcu Esmersoy ve Demet Akalın, düğünün organizasyonunu üstlenen Fulya Terim ile poz verdi. Düğüne eşi Okan Kurt ile katılan Akalın, Alişan'la barıştı. Özil'in hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK da ailesiyle birlikte düğüne katılan isimler arasındaydı. Mesut Özil'in ilgiyle izlediği 'Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan da törendeydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.