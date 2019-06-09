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  • 09.06.2019
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Çağla Şıkel plajlarını renklendirdi

​Adı ile özdeşleşen Çağla Şıkel, gözde tatil cennetine ayak bastı. 40 yaşındaki model, önceki gün oğulları Kuzey ve 'la Türkbükü'ndeki Divan Otel'in plajında objektiflere takıldı.





Adı Bodrum ile özdeşleşen Çağla Şıkel, gözde tatil cennetine ayak bastı. 40 yaşındaki model, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Türkbükü'ndeki Divan Otel'in plajında objektiflere takıldı.
Her zamanki gibi yıllara meydan okuyan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, oğullarıyla suda oyunlar oynayarak Bodrum plajlarını renklendirdi.

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