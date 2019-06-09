Gözde çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in tatil planı belli oldu. Haziran 2017'de evlenen çiftin mutluluğu, oğulları Karan'ın Nisan'da dünyaya gelmesiyle katlanmıştı. Bebeklerinin yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen Evcen ile Özçivit, tatilde rahat etmek için de gözlerden uzak olmak istedi.
Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün günlügü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak. Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.
TOPLAM 100 BİN TL
Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak.
DOĞAN SAVAŞ
Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün günlügü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak. Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.
TOPLAM 100 BİN TL
Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak.
DOĞAN SAVAŞ
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