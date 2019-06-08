Grammy ve Latin Grammy sahibi, dünyada albümleri en çok satan İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile sesi ve güzelliğiyle adından söz ettiren sanatçı Ece Seçkin'i bir araya getiren proje, önümüzdeki günlerde Türkiye'de ve yurt dışında ses getirecek iddialı projelerden biri olacak. Enrique Iglesias ve Ece Seçkin hayranlarının uzun süredir merakla beklediği ve sanatçının sosyal medya hesaplarından da tüyolar verdiği proje, sevenleriyle buluştuğu gün sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.
Global anlamda ilk adımını Nos Fuimos Lejos şarkısı ile atan Ece Seçkin, Enrique Iglesias'ın proje fikrini kendisine sunması üzerine önce bir şaşkınlık yaşadığını ve sonra büyük bir heyecan ve istekle teklifi kabul ettiğini dile getiriyor. ''Nos Fuimos Lejos'' şarkısı Enrique Iglesias, Ece Seçkin ft. El Micha eşliğinde kliplendi. Enrique Iglesias'ın 17 milyon 700 bin aboneli YouTube sayfasında yayınlanan klipteki dans performansları ve enerjileri ile müthiş bir uyum içerisinde olan Ece Seçkin ve Enrique Iglesias, dünya müzik listelerinde zirveye oynayacak.
Global anlamda ilk adımını Nos Fuimos Lejos şarkısı ile atan Ece Seçkin, Enrique Iglesias'ın proje fikrini kendisine sunması üzerine önce bir şaşkınlık yaşadığını ve sonra büyük bir heyecan ve istekle teklifi kabul ettiğini dile getiriyor. ''Nos Fuimos Lejos'' şarkısı Enrique Iglesias, Ece Seçkin ft. El Micha eşliğinde kliplendi. Enrique Iglesias'ın 17 milyon 700 bin aboneli YouTube sayfasında yayınlanan klipteki dans performansları ve enerjileri ile müthiş bir uyum içerisinde olan Ece Seçkin ve Enrique Iglesias, dünya müzik listelerinde zirveye oynayacak.
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