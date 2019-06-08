Bülent Ersoy izdihamı

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğulları Lider ve Emirhan Şahin'in ortağı olduğu Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki gazino bayramın son gününde uzun yıllar unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecede Fatih Ürek ve Bülent Ersoy sahne alırken, Türk sanat Müziğinin Diva'sı hem coştu hem coşturdu. Sahne öncesi Selami Şahin ve eşi Didem Şahin kuliste Bülent Ersoy ile biraraya geldi. Ersoy, "Çok eğlendim" dedi.
KAHRAMAN DURAK
KAHRAMAN DURAK
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