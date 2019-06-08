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  • 08.06.2019
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izdihamı

Bülent Ersoy izdihamı
Ünlü sanatçı 'in oğulları Lider ve Emirhan Şahin'in ortağı olduğu Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki gazino bayramın son gününde uzun yıllar unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecede ve sahne alırken, Türk sanat Müziğinin Diva'sı hem coştu hem coşturdu. Sahne öncesi Selami Şahin ve eşi Didem Şahin kuliste Bülent Ersoy ile biraraya geldi. Ersoy, "Çok eğlendim" dedi.

KAHRAMAN DURAK

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