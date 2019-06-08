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  • 08.06.2019
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ve 'deki mekanlar kuver ve yüzde 10 servis ücreti almaya devam ediyor

Vatandaş isyan etti; yetkililer uyardı ama uyanık işletmeciler geri adım atmadı. ve ’den yansıyan hesaplarda, restoranların hem kuver hem de yüzde 10 servis ücretini almaya devam ettiği görüldü.

Kod adı: Soygun
Geçtiğimiz yıl başlayan kuver ve servis bedelinin hesaba ayrı ayrı dahil edilmesiyle başlayan tartışma, yeniden alevlendi. Çeşme ve Bodrum'daki mekanlarda başlayan bu uyanıklığa 'daki mekanlar da ayak uydurdu. Vatandaşın duruma isyan etmesi üzerine Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) yetkilileri de hem kuver hem de hizmet bedeli almanın etik açıdan doğru olmadığını kaydetti. Ancak uyanık işletmeciler, ne vatandaşın isyanını ne de yetkililerin uyarısını dikkate aldı! Yaz sezonunun başlamasıyla tatilcileri kazıklamaya start veren ve 'deki bazı uyanıklar, geri adım atmadı. Bodrum Gümüşlük'teki Melengeç ve Çeşme'deki Ferdi Baba gibi popüler mekanların hesapta kuver ve yüzde 10'luk servis ücretini bir arada yazmaya devam ettiği gözlendi.

ARADAKİ FARK NE?
Bu arada kuver; masa örtüsünden açılan servise; tuzluk, şamdan gibi aksesuarlardan ekmek, su ve yağ gibi küçük mezelere kadar pek çok şey kuver kapsamına giriyor. Servis bedeli ise restoranlarda garsonların masaya verdikleri servis hizmeti karşılığının faturaya yansıması olarak adlandırılıyor...




KİŞİ BAŞI 20 LİRA
Bodrum Gümüşlük'teki Melengeç Restaurant, iki kişiye toplam 40 TL kuver yazdı. Mekan bununla da kalmadı. Yiyecek ve içecek hesabı 715 TL tuttu ve gece sonunda hesaba yüzde 10'luk yani 71 liralık servis bedeli de eklendi.



ÇİFT DİKİŞ KAZIK!
Çeşme'deki isimli restaurant da hem kuver hem servis bedeli alan mekanlardan. 4 kişilik grup; mekana gitti ve hesaba 20 TL'lik kuver yazıldı. Gece sonunda hesaba; 85 TL yani yüzde 10'luk servis bedeli de dahil edildi.



MİLOR DA KARŞI ÇIKMIŞTI
Ünlü gurme da tartışma sonrası şöyle demişti: "Günün şartlarında kuver ücretinin haksızlıktan da öte, müşterilere saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Adam başı 200 ve üstü hesap alan o salaş meyhane ve balıkçılarınızda kullanılan tabaklar pazarlarda satılanlardan farklı mı?"

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