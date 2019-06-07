Havalar ısındı. Tatil sezonu açıldı. Bu aylarda fit bir görüntüye sahip olmak isteyen kadınlar ise kışın spora ve diyete başladı. İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Türk eşi Ayda Field de ekranda ve plajlarda fit görünmek için aylar öncesinden düğmeye bastı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından sırlarını paylaştı. Bel bölgesini daha da incelttiği görülen Field, yağlarını kuruyemişler (fındık, ceviz, kabak çekirdeği...) sayesinde yaktığını açıkladı. Ramazan ayında sofralarımızdan eksik olmayan hurmayla da uzun süre tok kalıp, enerji depoladığını vurguladı. Ayda Hanım'ın çok tükettiği ve Türkiye'den sipariş ettiği hurmanın faydaları ise şöyle sıralandı:
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Cildi gençleştiriyor,
Kas kramplarını engelliyor,
Kilo kontrolünü destekliyor,
Kalp sağlığını koruyor,
Stres ve gerginliği azaltıyor,
Kansızlığı önlüyor,
Bağışıklığı artırıyor,
Kemikleri güçlendiriyor.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Cildi gençleştiriyor,
Kas kramplarını engelliyor,
Kilo kontrolünü destekliyor,
Kalp sağlığını koruyor,
Stres ve gerginliği azaltıyor,
Kansızlığı önlüyor,
Bağışıklığı artırıyor,
Kemikleri güçlendiriyor.
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