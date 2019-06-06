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  • 06.06.2019
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Sosyetik tatilciler '' isimli lüks tekneyle Yunan adalarını turladı

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri haftalık kirası 110 bin euro olan adlı lüks tekneye atladı. Yunan adalarını turladı. Tatil karelerini da paylaşıp hava attı.

Lüküs hayat
Yaz geldi, sosyete Ege'ye aktı. Cemiyet hayatının gezgin çiftlerinden Şebnem ile Celal Çapa da yılın yorgunluğunu dostlarıyla çıktıkları da attı. Çapa çifti, mavi tur için de yakın arkadaşları Zeynep-Osman Çarmıklı ve Bettina Machler ile kesenin ağzını açtı. Sosyetik tatilciler, haftalık kirası 110 bin euro yani yaklaşık 700 bin liralık 'Golden Horn' adlı lüks tekneyi tuttu. 41 buçuk metrelik 4 kamaralı lüks tekneyle Ege'nin tadını çıkaran sosyetikler, dümeni Yunan Adaları'na kırdı.



Sıkı dostlar, Yunan Adaları'nın eşsiz plajlarında güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Sosyetik tatil ekibi, geçirdikleri keyifli anları da hesaplarında paylaşıp, herkesi kıskandırdı...

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