Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün İtalya'da Victoria's Secret'ın güzel meleği Kendall Jenner ile bir araya geldi. Roma'nın tarihi sokaklarında top modelin fotoğraflarını çekti.
Daha sonra da o karelerden birini Instagram hesabına yükledi...
Mert Alaş, Kendall Jenner ile sık sık bir araya geliyor.
Daha sonra da o karelerden birini Instagram hesabına yükledi...
Mert Alaş, Kendall Jenner ile sık sık bir araya geliyor.
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