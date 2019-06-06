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  • 06.06.2019
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Roma'da Victoria's Secret meleği 'ın fotoğraflarını çekti

Mert’in gülü
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün İtalya'da Victoria's Secret'ın güzel meleği Kendall Jenner ile bir araya geldi. Roma'nın tarihi sokaklarında top modelin fotoğraflarını çekti.



Daha sonra da o karelerden birini Instagram hesabına yükledi...



, ile sık sık bir araya geliyor.

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