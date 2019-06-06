Hülya durmadı

Boşandıktan sonra dost kalan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu bayramda kural bozmadı. Her özel günde bir araya gelen eski eşler, bayramın birinci günü de Boğaz'da yemek yedi. İkiliye kızları Zehra ile Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya eşlik etti. Eski eşler, çocuklarıyla Boğaz manzarasında böyle bayram pozu da verdi. Avşar Kızı, fotoğraf çekilirken yine muzipliğini konuşturmadan duramadı.