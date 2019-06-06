şifayı doğada buldu. Son dönemdegözdesi olan kristal iksir şişeleri sosyetenin de ilgi alanına girdi. Antik çağlardan beri şifa ve olumlama meditasyonlarında kullanılankullanan isimlerden biri de tasarımcıoldu. Ertan,gözdesi olan kristal iksir şişeleriyle bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını açıkladı.