Sosyete şifayı doğada buldu. Son dönemde Hollywood'un da gözdesi olan kristal iksir şişeleri sosyetenin de ilgi alanına girdi. Antik çağlardan beri şifa ve olumlama meditasyonlarında kullanılan saf kuvars kristalli su şişelerini kullanan isimlerden biri de tasarımcı Siren Ertan Kayalar oldu. Ertan, ABD'li şarkıcı Katy Perry ve eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr'in de gözdesi olan kristal iksir şişeleriyle bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını açıkladı.
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
Hollywood'un gözdesi olan kristal iksir şişeleri Siren Ertan’ın da radarına girdi
ABD’de popüler olan kuvars kristalli sular, sosyetik tasarımcı Siren Ertan’ın da radarına girdi. Ertan, şarkıcı Katy Perry ve model Miranda Kerr’in de müdavimi olduğu 650 liralık şişeyle zihinsel ve ruhsal şifa buldu.
Sosyete şifayı doğada buldu. Son dönemde Hollywood'un da gözdesi olan kristal iksir şişeleri sosyetenin de ilgi alanına girdi. Antik çağlardan beri şifa ve olumlama meditasyonlarında kullanılan saf kuvars kristalli su şişelerini kullanan isimlerden biri de tasarımcı Siren Ertan Kayalar oldu. Ertan, ABD'li şarkıcı Katy Perry ve eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr'in de gözdesi olan kristal iksir şişeleriyle bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını açıkladı.
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