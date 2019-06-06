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  • 06.06.2019
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Hollywood'un gözdesi olan kristal iksir şişeleri ’ın da radarına girdi

’de popüler olan kuvars kristalli sular, sosyetik tasarımcı ’ın da radarına girdi. Ertan, şarkıcı ve model ’in de müdavimi olduğu 650 liralık şişeyle zihinsel ve ruhsal şifa buldu.



Sosyete şifayı doğada buldu. Son dönemde Hollywood'un da gözdesi olan kristal iksir şişeleri sosyetenin de ilgi alanına girdi. Antik çağlardan beri şifa ve olumlama meditasyonlarında kullanılan saf kuvars kristalli su şişelerini kullanan isimlerden biri de tasarımcı Siren Ertan Kayalar oldu. Ertan, ABD'li şarkıcı Katy Perry ve eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr'in de gözdesi olan kristal iksir şişeleriyle bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını açıkladı.

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