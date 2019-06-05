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  • 05.06.2019
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Vegas kralı 'de! , eşi ile birlikte 'a demir attı

Vegas kralı Ege'de
Kumarhaneler şehri Las Vegas'ın kralı olarak bilinen işadamı Steve Wynn, eşi Andrea Hissom ile birlikte Bodrum'a demir attı. 92 metrelik Aquarius isimli yatıyla şov yapan milyarder işadamı, 'nin koylarında denize atladı. Güneşin ve mavinin tadını çıkardı. Wynn'ın çalışanları ise merkeze inip yat için mutfak alışverişi yaptı. Bir süre daha Bodrum'da kalacağı konuşulan işadamının, yatının deposunu da burada doldurup yeniden yola çıkacağı vurgulandı.



YOK BÖYLE SERVET
Emlak, kumar ve otel işleriyle uğraşan işadamının kişisel serveti 3 milyar dolar.

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