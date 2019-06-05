Model ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Karalar, önceki gün de Kai Beach'te kanoyla denize açıldı. Küreklere asılan Best Model 2017 birinci güzeli, kısa kano turunda keyifli anlar yaşadı.
Karalar'ın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı. Ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle de her zamanki gibi tüm bakışları üzerine topladı.
DOĞAN SAVAŞ
Karalar'ın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı. Ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle de her zamanki gibi tüm bakışları üzerine topladı.
DOĞAN SAVAŞ
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