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  • 05.06.2019
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'ın tatili tam gaz sürüyor

2017 birinci güzeli , önceki gün ’da kano keyfi yaptı. Genç oyuncu, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Spor zamanı
Model ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Karalar, önceki gün de Kai Beach'te kanoyla denize açıldı. Küreklere asılan Best Model 2017 birinci güzeli, kısa kano turunda keyifli anlar yaşadı.



Karalar'ın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı. Ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle de her zamanki gibi tüm bakışları üzerine topladı.

DOĞAN SAVAŞ

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