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  • 03.06.2019
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Modacı dünyaca ünlü yıldızları 'ye davet etti

Modacı , ’ne gitti. , ve gibi isimlerle sohbet etti. Hepsini ’ye davet etti.

Bir dünya davet
Aralarında ​Paris Hilton, Antonio Banderas, Slyvester Stallone ve 50 Cent gibi dünyaca ünlü yıldızların kıyafetlerini tasarlayan Millions&Millions şirketinin sahibi tasarımcı Dünya Yıldız Can, Cannes Film Festivali'ne gitti. Davette; , Chris Tucker, , Kendell Jenner, ve ile koyu bir sohbet eden Can, onları Urla ve Alaçatı'da açtığı 32 odalı Millionswood Otel Recidance'a ve 40 bin metrekarelik film ve dizilerin de çekilebileceği özel platformuna davet etti. Can, "Sanatçıların hepsi benim yakın dostum. Önümüzdeki günlerde Urla ve Alaçatı'daki mekanımda onları ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Ayrıca yakın bir zamanda Amerikan filminin de çekimlerine başlanacak. Birçok yıldız Urla ve Alaçatı'ya gelecek. Bu sayede Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacağım" diye konuştu...



ANTONIO BANDERAS




Dönem dönem Türkiye'de tatil yapan Paris Hilton, davete sıcak baktı. Daha önce Antalya'ya gelen Kendall Jenner ise Ege'yi çok merak ettiğini vurguladı.

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