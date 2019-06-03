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  • 03.06.2019
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Beyonce, Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'in özel tasarım ayakkabısını giydi

Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'ın "Power Of Fire" koleksiyonundan özel tasarım ayakkabısını dünyaca ünlü yıldız Beyonce, Los Angelas'ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galası'nda giydi.

Gardaş eli değdi
Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'ın "Power Of Fire" koleksiyonundan özel tasarım ayakkabısını dünyaca ünlü yıldız Beyonce, Los Angelas'ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galası'nda giydi. Beyonce, çok sevdiği ayakkabıları 128 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü modacı ise "Tasarımlarımın dünyaca ünlü yıldızlar tarafından tercih edilmesi beni mutlu ve motive ediyor" dedi.




AYAKKABININ FİYATI BİN 250 DOLAR...



Türk Modacı Rufat İsmayil'ın New York Moda Haftası'ndaki tasarımları da tam not almıştı.

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