Beyonce, Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'in özel tasarım ayakkabısını giydi





AYAKKABININ FİYATI BİN 250 DOLAR...

modacı'ın "koleksiyonundan özel tasarımayakkabısını dünyaca ünlü yıldızLos Angelas'ta evsahipliğini yaptığı Lion King ArtGalası'nda giydi. Beyonce, çoksevdiği ayakkabılarıInstagram hesabındapaylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlümodacı ise "" dedi.Türk Modacı Rufat İsmayil'ın New York Moda Haftası'ndaki tasarımları da tam not almıştı.