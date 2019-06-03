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  • 03.06.2019
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Bayram rehberi | Bayramda 'da nerede kalınır, nereye gidilir, nerede eğlenilir?

Ramazan Bayramı ile birlikte tatilciler de 'un yolunu tuttu. Bodrum'a bayram tatili boyunca yaklaşık 2 milyon tatilcinin gelmesi bekleniyor. Biz de 9 günlük bayram tatilini Ege'nin incisinde geçirmek isteyenler için "Nerede kalınır?", "Nereye gidilir?", "Nerede yemek yenir, denize girilir?", "Nerede eğlenilir?" gibi pek çok soruya yanıt bulacakları bir Bodrum rehberi hazırladık.




KÜÇÜKBÜK ŞENLENDİ
Geçtiğimiz yıl Bodrum Küçükbük'te sezona iddialı giriş yaparak adından söz ettiren Serafina Mare, bu sezon da kapılarını misafirlerine açtı. Beach ve restaurant hizmeti veren mekan, yeni dönemde residence kısmıyla da hizmette. Beach kısmını genişletip sezona yenilikle giren mekan, damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını, lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

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