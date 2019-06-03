KÜÇÜKBÜK ŞENLENDİ
Geçtiğimiz yıl Bodrum Küçükbük'te sezona iddialı giriş yaparak adından söz ettiren Serafina Mare, bu sezon da kapılarını misafirlerine açtı. Beach ve restaurant hizmeti veren mekan, yeni dönemde residence kısmıyla da hizmette. Beach kısmını genişletip sezona yenilikle giren mekan, damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını, lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
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