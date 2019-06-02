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  • 02.06.2019
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fazla kilolarından kurtuldu

Şükran eridi
Ağustos 2018'de kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirip annelik sevinci yaşayan Şükran Ovalı, fazlalıklarına veda etti. Ovalı, önceki gün eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le Nişantaşı City's'deydi.

Kısa sürede formuna kavuşan 34 yaşındaki oyuncunun bir deri bir kemik hali dikkat çekti. Kızıyla kendi ilgilenen Ovalı, yoğun tempo yüzünden kilo verdiğini söyledi. Oyuncu, daha sonra eşiyle evinin yolunu tuttu.

Aydın HAMZA

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