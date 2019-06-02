‘Hercai’ sezon finalinde de reytinglerin zirvesinden inmedi

reyting rekortmeni dizisiönceki akşam sezona muhteşem bir bölümle veda etti. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerindeyer aldığı vebüyülü atmosferinde çekilen dizinin sezon finali de aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.