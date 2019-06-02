Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai', önceki akşam sezona muhteşem bir bölümle veda etti. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı ve Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen dizinin sezon finali de aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.
- Saklambaç
- 02.06.2019
- Gazete
‘Hercai’ sezon finalinde de reytinglerin zirvesinden inmedi
Milyonların gönlünde taht kuran atv’nin başarılı dizisi ‘Hercai’ sezona süper bir finalle veda etti. Sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Hercai’ sezon finalinde de kural bozmadı.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai', önceki akşam sezona muhteşem bir bölümle veda etti. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı ve Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen dizinin sezon finali de aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.
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