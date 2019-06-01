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  • 01.06.2019
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Zirvenin hakimi Bir

Zirvenin hakimi Bir Zamanlar Çukurova
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' yine reytinglerin zirvesindeydi. atv'nin başarılı dizisi, Tüm Kişilerde yüzde 10.31 izlenme oranı ve yüzde 28.97 izlenme payı; 'de yüzde 8.88 26.35 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 9.81 izlenme oranı ve yüzde 27.61 izlenme payı alıp 100 program arasında 1. oldu.

Tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakan başarılı dizi, sosyal medyaya da damga vurdu. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizi listesine girdi! Bölüm etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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