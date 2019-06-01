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  • 01.06.2019
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Mis gibi hazırlık

Mis gibi hazırlık
Özel hayatında mutluluğu bulamayan Emina , kendini işlerine adadı. Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasını hayata geçiren şarkıcı, işin ustasına başvurdu.

Jahovic, parfümleri için önceki gün dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı ve parfümör Tiziana ile buluştu. Sırp şarkıcı, Terenzi ile yaptığı hazırlığı da 'da duyurdu.




Yeni parfümleri için Terenzi ile bir araya gelen şarkıcı, heyecanlı olduğunu söyledi.

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