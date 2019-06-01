Mis gibi hazırlık

Özel hayatında mutluluğu bulamayan Emina Jahovic, kendini işlerine adadı. Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasını hayata geçiren Sırp şarkıcı, işin ustasına başvurdu.
Jahovic, parfümleri için önceki gün dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı ve parfümör Tiziana Terenzi ile buluştu. Sırp şarkıcı, Terenzi ile yaptığı hazırlığı da Instagram'da duyurdu.
Yeni parfümleri için Terenzi ile bir araya gelen şarkıcı, heyecanlı olduğunu söyledi.
Jahovic, parfümleri için önceki gün dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı ve parfümör Tiziana Terenzi ile buluştu. Sırp şarkıcı, Terenzi ile yaptığı hazırlığı da Instagram'da duyurdu.
Yeni parfümleri için Terenzi ile bir araya gelen şarkıcı, heyecanlı olduğunu söyledi.
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