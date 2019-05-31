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  • 31.05.2019
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’ya benzetildi

Marilyn Monroe’ya benzetildi
Bu yıl 72.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü İngiliz oyuncu Billie Faiers, 'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın tasarladığı gece elbisesini tercih ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. , Cannes'da giydiği tasarımı inci rengi straplez elbisesiyle gece boyunca 'ya benzetildi.



28 yaşındaki güzel oyuncu, Türk tasarımıyla göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine topladı.

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