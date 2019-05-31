Bu yıl 72.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü İngiliz oyuncu Billie Faiers, İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın tasarladığı gece elbisesini tercih ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Billie Faiers, Cannes'da giydiği Kartal tasarımı inci rengi straplez elbisesiyle gece boyunca Marilyn Monroe'ya benzetildi.
28 yaşındaki güzel oyuncu, Türk tasarımıyla göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine topladı.
28 yaşındaki güzel oyuncu, Türk tasarımıyla göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.