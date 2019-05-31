Dünyaca ünlü model Kate Moss, Bodrum'dan kopamıyor. Her yıl Ege'de detoks kampına giren İngiliz model, bu sene de kural bozmadı. 45 yaşındaki Moss, dün sessiz sedasız Bodrum'a gidip keyif sürdü.
Fazla kilolarından kurtulmak için Türkbükü'ndeki Life Co'da detoks kampına giren ünlü modelin şiş karnı dikkat çekti. Moss, meraklı bakışlara aldırmadan en doğal haliyle şezlongda güneşlendi.
Moss, güneşlenirken telefonunu elinden düşürmedi.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL
Fazla kilolarından kurtulmak için Türkbükü'ndeki Life Co'da detoks kampına giren ünlü modelin şiş karnı dikkat çekti. Moss, meraklı bakışlara aldırmadan en doğal haliyle şezlongda güneşlendi.
Moss, güneşlenirken telefonunu elinden düşürmedi.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL
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