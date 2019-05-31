Makyajsız haliyle eleştirilen Hadise'ye hemcinslerinden destek geldi. Popçuya sevenleri doğal hallerinin fotoğrafını yollayıp "Benim kararım, benim hayatım" protestosuna katıldı.
Hadise de kendisine destek çıkan hayranlarına şöyle seslendi: "Yüzlerce fotoğraf, binlerce mesaj geldi. Hepimiz çok ama çok güzeliz. Canımız nasıl isterse öyle yaşarız."
Hadise de kendisine destek çıkan hayranlarına şöyle seslendi: "Yüzlerce fotoğraf, binlerce mesaj geldi. Hepimiz çok ama çok güzeliz. Canımız nasıl isterse öyle yaşarız."
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