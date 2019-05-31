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  • 31.05.2019
  • Gazete

'ye hemcinslerinden destek

Kadın gücü
Makyajsız haliyle eleştirilen 'ye hemcinslerinden destek geldi. Popçuya sevenleri doğal hallerinin fotoğrafını yollayıp "Benim kararım, benim hayatım" protestosuna katıldı.

Hadise de kendisine destek çıkan hayranlarına şöyle seslendi: "Yüzlerce fotoğraf, binlerce mesaj geldi. Hepimiz çok ama çok güzeliz. Canımız nasıl isterse öyle yaşarız."

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