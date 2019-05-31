Atv'nin yaza damgasını vuracak yeni dizisi 'Kimse Bilmez' için geri sayım başladı. Fragmanıyla büyük merak uyandıran dizinin ilk bölümü 11 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.
Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin paylaştığı dizide dram ve macera eksik olmayacak. Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Hakan Eren'in üstlendiği dizi, izleyenleri ekrana kilitleyecek.
Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin paylaştığı dizide dram ve macera eksik olmayacak. Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Hakan Eren'in üstlendiği dizi, izleyenleri ekrana kilitleyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.