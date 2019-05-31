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  • 31.05.2019
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Atv'nin yeni dizisi ‘’ için geri sayım başladı

‘Kimse bilmez’ heyecanı
Atv'nin yaza damgasını vuracak yeni dizisi 'Kimse Bilmez' için geri sayım başladı. Fragmanıyla büyük merak uyandıran dizinin ilk bölümü 11 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin paylaştığı dizide dram ve macera eksik olmayacak. Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Hakan Eren'in üstlendiği dizi, izleyenleri ekrana kilitleyecek.

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