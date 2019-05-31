İrem Derici'nin merakla beklenen albümü 'Mest Of' bugün raflardaki yerini aldı. 90'lı yılların dillere pelesenk olan şarkılarını yeniden yorumlayan Derici'nin albümünde Aşkın Tuna, Ayhan Çakar, Feyyaz Kuruş, Kenan Doğulu, Sadun Ersönmez, Seda Akay, Sibel Alaş ve Sezen Aksu'nun 8 şarkısı var.
Derici, prodüktörlüğünü Özgür Aras'ın üstlendiği yeni albümü içinse şöyle konuştu: "Bu şarkılar beni ezelden beri mest eden şarkılar. Dinlerken mest olduğum bu güzel şarkıları bir de ben seslendirmek istedim."
Derici, prodüktörlüğünü Özgür Aras'ın üstlendiği yeni albümü içinse şöyle konuştu: "Bu şarkılar beni ezelden beri mest eden şarkılar. Dinlerken mest olduğum bu güzel şarkıları bir de ben seslendirmek istedim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.