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  • 31.05.2019
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'nin '' raflardaki yerini aldı

Best değil ‘Mest of’ albüm!
'nin merakla beklenen albümü '' bugün raflardaki yerini aldı. 90'lı yılların dillere pelesenk olan şarkılarını yeniden yorumlayan Derici'nin albümünde Aşkın Tuna, Ayhan Çakar, Feyyaz Kuruş, , Sadun Ersönmez, Seda Akay, Sibel Alaş ve 'nun 8 şarkısı var.



Derici, prodüktörlüğünü 'ın üstlendiği içinse şöyle konuştu: "Bu şarkılar beni ezelden beri mest eden şarkılar. Dinlerken mest olduğum bu güzel şarkıları bir de ben seslendirmek istedim."

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